مصرع عامل صيانة تكييف سقط من سطح عقار بالمهندسين

لقى عامل صيانة تكييف مصرعه إثر سقوطه من علو بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بالحادث

تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا من الأهالي يفيد بسقوط شخص من علو بشارع عبد المنعم رياض متفرع من البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين العثور على جثة عامل صيانة تكييف، وتم نقل الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف غموض الحادث.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وسيارة فى الصف



وفي سياق آخر أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي أعلى طريق الزراعي فى منطقة الصف، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين، على الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم رفع حطام الحادث.

حبس 3 أشخاص بحوزتهم حشيش وسلاح أبيض في القاهرة

أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتجارهم في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة البساتين حال تواجدهم بالمنطقة محل سكنهم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – سلاح أبيض "مطواة " – 2 هاتف محمول.



وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة بقصد الدفاع والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.