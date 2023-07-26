محافظ الغربية يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية

هنئ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أوائل الثانوية الأزهرية من أبناء محافظة الغربية، خلال اتصال هاتفي أجراه مع كلا من: عصام هلال الحريري، الطالب بمعهد العامرية مركز المحلة والحاصل على المركز الأول علمي بمجموع 649 بنسبة 99.85%، والطالبة ياسمين عبد الفتاح النجار، الطالبة بمعهد فتيات أكوه الحصة مركز كفر الزيات، والحاصلة على المركز الأول للمكفوفين بمجموع 588 بنسبة 93.33%، كما هنا الطالبة ندى حسين السعودي، الطالبة بمعهد فتيات المحلة والحاصلة على المركز الثاني مكرر في الشعبة الأدبية بمجموع 614 بنسبة 97.46% .

وأعرب محافظ الغربية، عن سعادته البالغة وفخره بأبنائه الثلاثة، والذين رفعوا اسم المحافظة عاليا، متمنيًا لها دوام التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية، كما قدم التهنئة لأسرهم والقائمين على المعاهد الأزهرية؛ لجهودهم المبذولة خلال العام الدراسي في تحقيق هذا الإنجاز المُشرف، مؤكدا أن الغربية دائما ما يتميز أبناؤها في كافة المجالات العلمية حيث تحصد المحافظة كل عام المراكز الأولى في الشهادة الثانوية العامة والأزهرية وغيرها من الشهادات التعليمية المختلفة، مشيراً إلى زيارتهم لتقديم التهنئة في منزلهم ودعوتهم لحضور الحفل السنوي لتكريم المتفوقين.