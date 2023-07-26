تنمية النشء بشمال سيناء تواصل فعاليات برنامج ريحانة لتدريب الفتيات

تواصل مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات البرنامج القيادي لتدريب الفتيات ريحانه ، بمركز شباب ضاحية السلام التابع لإدارة شباب العريش ، وذلك تحت رعاية سيدة مصر الأولى إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتتضمن الفعاليات محاضرات حول القيادة، والحقوق القانونية، و ريادة الأعمال ، و الإتيكيت ، و المشاركة المجتمعية ، و التوعية لمخاطر ، و الزواج المبكر ، بالإضافة إلى لقاءات حوارية تفاعلية .

وفي جانب من الفعاليات نظمت ندوة عن ريادة الأعمال والتخطيط، بالإضافة إلى تنفيذ ورش عمل من خلال تقسيم المشاركات لمجموعات ، بالتعاون مع مؤسسة انجاز مصر ، كما تم تدريب الفتيات بإستخدام أنشطة تطبيقية عن إدارة الوقت والعمل الجماعي، وتم عقد اجتماع مع مشرفات الوحدات لمناقشة اليات العمل المخطط له في المراحل القادمة من البرنامج، والأنشطة المقترح تنفيذها من خلال تلك الوحدات، واختتم اليوم بأنشطة رياضية و ترويحية للمشاركات.

جاء ذلك بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ بشمال سيناء، و الكابتن إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب و الرياضة

و توجيهات الدكتورة جيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء و إيمان عثمان مدير الإدارة العامة لرعاية الموهوبين المبدعين،

ويأتى هذا المشروع فى ضوء توجه وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات بهدف تنمية و صقل مهاراتهن ، و تشجيعهن على المشاركة المجتمعية فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف مختلف المشروعات والبرامج المرتكزة على تمكين النشء والشباب فى شتى المجالات.

وتعد مبادرة ريحانة أحد أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للطلائع بهدف تمكين وزيادة وعى الفتيات من خلال مجموعة من ورش العمل والمحاضرات وممارسة بعض الأنشطة الرياضية والترويحية ونشر الوعى بين الفتيات خاصة وبين كافة فئات المجتمع بالحقوق المكفولة لهم من الدولة وتمكين الفتيات بآليات تحقيق الذات وتوعيتهم بمبادرات ريادة الاعمال.

كما يستهدف البرنامج إعلاء قيمة القيادة النسوية فى بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقها سواءً فى التعليم أو الرعاية الصحية والاجتماعية والحقوق القانونية، فضلًا عن التعرف على عدد من نماذج المرأة الناجحة فى المجالات المختلفة.

ويرتكز المشروع على العديد من الرؤيا المختلفة منها أن فترة المراهقة هى مرحلة انتقالية فارقة والمفاهيم والأفكار التى تكتسب فيها تبقى تشكل الشخصية وترسم حدود الوعى فضلا عن الرغبة فى إمداد الفتيات بالمعرفة والمهارات اللازمة فى سن مبكرة يتيح لهم فرصة حقيقية لتغيير مسارات حياتهن.

كما ترتكز رؤى المشروع على تمكين الفتيات فى مجالات متعددة يحميهن من مختلف أشكال الاستغلال فضلا عن الرغبة فى تقبل المجتمع لفكرة القيادة النسوية، تبدأ باقتناع الفتيات أنفسهن بقدرتهن على القيادة وتوعية الفتيات اللاتى هن أمهات المستقبل بقواعد الاتيكيت والأخلاق العامة، يعنى جيل جديد على دراية بتلك القواعد وذلك تحت إشراف عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء و تنفيذ بشرى احمد .