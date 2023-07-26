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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

منتخب مصر للجولف يستهل مشوار البطولة العربية بمواجهة ليبيا وفلسطين.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

 يبدأ منتخبنا الوطنى للرجال للجولف مشواره غدًا الخميس فى البطولة العربية رقم 42 والتى تحتضنها المملكة المغربية بمشاركة 13 دولة عربية.
 ويستهل منتخب فراعنة الجولف مشواره باللعب غدًا أمام منتخبى ليبيا وفلسطين، إذ أوقعت القرعة التى أجريت اليوم بالاجتماع الفنى قبل انطلاق حفل الافتتاح لاعبى مصر عيسى أبو العلا ودين نعيم وآدم الشامى ومحمد أبو العلا أمام نظرائهم من لاعبى منتخبى ليبيا وفلسطين.
 ويسعى منتخبنا وهو وصيف النسخة الماضية للمنافسة على اللقب بكل قوة أمام أصحاب الأرض والجمهور منتخب المغرب أسود الأطلسى ومنتخب تونس نسور قرطاج حامل اللقب ومنتخب السعودية حامل لقب البطولة قبل الماضية.
 وينتظر أن تشهد تلك النسخة صراعًا شرسًا للغاية من أجل التتويج باللقب العربى فى ظل التطور والنمو الذى تشهده رياضة الجولف فى مختلف البلدان العربية.

 وكانت البطولة قد افتتحت مساء اليوم بالمغرب، إذ أقيم طابور عرض للمنتخبات العربية المشاركة والتقاط الصور التذكارية بالزى الرسمى لكل منتخب.
 وظهرت بعثة منتخبنا الوطنى بكامل أعضائها نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربى ورئيس البعثة تيمور أبو الخير وعضو اتحاد الجولف والمكتب التنفيذي للاتحاد العربى وكابتن الفريق غسان قبانى وعضو اتحاد الجولف المتواجد لدعم ومؤازرة الفريق محمد عطاالله والمدير الفنى الجنوب أفريقى ريتشارد ماكليمور واللاعبون عيسى أبو العلا ودين نعيم وآدم الشامى ومحمد أبو العلا.
 كما تواجد أيضًا نجم الجولف المصرى والعربى عمرو أبو العلا والد لاعبا منتخبنا عيسى ومحمد أبو العلا لمؤازرة ودعم الفريق خلال البطولة.

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