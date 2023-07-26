الصين تدعو لوقف استخدام الذخائر العنقودية في أوكرانيا

ناشدت "بكين" جميع الأطراف إلى الامتناع عن استخدام الذخائر العنقودية في كييف، حسبما أفاد نائب مندوب الصين الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، غنج شوانج.

وقال شوانج: "يجب على الدول الالتزام الصارم بالقانون الإنساني الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والامتناع عن شن هجمات ضد المدنيين والبنية التحتية ومواقع التراث الثقافي، والاستخدام غير المسؤول للذخائر العنقودية ونقلها".

وأشار إلى أن بكين تؤيد الحوار والمفاوضات من أجل تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية.

وأضاف: "الأزمة الحالية في أوكرانيا لها آثار جانبية، ونتائجها آخذة في الازدياد، المخرج الرئيسي هو التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضية الأوكرانية، الوسائل العسكرية ليست بديلًا عن ذلك، والحوار والمفاوضات هى الخيار الصحيح".

مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا:

وأعرب شوانج عن أمله في أن تبدأ مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأردف: "ندعو المجتمع الدولي إلى خلق الأجواء والظروف اللازمة لذلك".

من ناحية أخرى، أعلنت الصين عن تجنيد عددًا قياسيًا من طلاب القوات الجوية خلال العام الجاري، إذ وصلت مستويات الكفاءة لديهم إلى أبعاد جديدة.

وأوضحت إدارة التجنيد بالقوات الجوية الصينية أن نسبة الطلاب العسكريين الذين استوفوا المعايير البدنية للطيارين المقاتلين زادت بشكل ملحوظ، إذ تتوفر لدى 95% من الطلاب العسكريين إمكانات طيران جيدة بالطائرات.

وعزت القوات الجوية تقدمها في التجنيد إلى الدعاية المكثفة ونظم الانتقاء والتقييم المحسنة، فضلًا عن التعاون مع جامعات النخبة المدنية.

وحسب ما نقلت وكالة "شينخوا"، سينقل الطلاب العسكريون الجدد من خمس مدن في جميع أنحاء البلاد إلى جامعة الطيران التابعة للقوات الجوية في تشانغتشون في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين على متن طائرة نقل من طراز "واي-20"، وذلك لتعزيز شعورهم بالفخر.