روسيا ترفض الحديث حول صفقة الحبوب في اجتماع مجلس الأمن

رفضت "روسيا" التحدث في اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن صفقة الحبوب، بعد منع بريطانيا مشاركة المتحدث الروسي، الأسقف جدعون، في اجتماع حول اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال نائب مندوب روسيا الدائم في المجلس، دميتري بوليانسكي: "احتجاجًا على محاولة بريطانيا استبعاد المتحدث من المشاركة في اجتماع لمجلس الأمن، على الرغم من أن هذا المرشح يفي تمامًا بالمعايير، أي أنه مختص بالمسألة المدرجة في جدول الأعمال اليوم، فإننا لن نتكلم في الجلسة المقبلة، يرجى تعديل قائمة المتكلمين وفقًا لذلك".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، اجتماعين بشأن أوكرانيا، إذ يأتي الاجتماع الأول بناءً على طلب روسيا حول ما يتعلق باضطهاد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية.

صفقة الحبوب:

وكان من المفترض أن يتحدث الأسقف السابق للكنسية جدعون، لكن بريطانيا منعت مشاركته، وفي وقت لاحق، سيعقد مجلس الأمن اجتماعًا بشأن صفقة الحبوب التي طلبتها أوكرانيا.

من ناحية أخرى، وصفت وزارة الخارجية الروسية محاولة نظام كييف شن هجوم بالطائرات المسيرة على أهداف في موسكو، بأنه عمل إرهابي دولي.

جاء ذلك على لسان المتحدثة باسم وزارة الخارجة الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقًا على محاولة نظام كييف استهداف مواقع في موسكو فجر اليوم الإثنين بطائرات مسيرة.

وفي وقت سابق، اليوم الإثنين، أعلن عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، أنه في حوالي الساعة 4:00 صباحًا، استهدفت طائرتان مسيرتان مبنيين غير سكنيين في العاصمة، مؤكدًا أن الهجوم لم يتسبب في أضرار كبيرة ولم تقع إصابات.

وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين من دون طيار، وتصدت لهما منظومات الدفاع الإلكتروني وأسقطتهما، من دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.