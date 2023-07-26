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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان جرش.. القنوات الناقلة لحفل الافتتاح

مهرجان جرش
مهرجان جرش

 تُذيع شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون الأردني، والذي تحل مصر فيه كضيف شرف للمرة الأولى في تاريخه، وهو الحفل الذي بدأت فعاليته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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جورج وسوف يروج لحفله فى مهرجان جرش.. على موعدنا

 

 ومن المُقرر أن تبدأ فعاليات افتتاح مهرجان جرش للثقافة والفنون، بالسلام الوطني للمملكة الأردنية، ثم كلمة هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ثم رفع علم المملكة الأردنية الهاشمية.

 وتتضمن فعاليات افتتاح المهرجان، إذاعة أوبريت «نهر الذهب»، وهو عمل إبداعي أردني من إخراج لينا التل، وهو عرض بصري يتحدث عن الأردن وتاريخها.

 ويُشارك نخبة من نجوم الفن المصريين في فعاليات «مهرجان جرش»، منهم الفنان هاني شاكر، والفنانة مروة ناجي، وعدد من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، والذي يشمل الكثير من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما.
#أهل_الميديا

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الجريدة الورقية