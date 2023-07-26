مهرجان جرش للثقافة والغناء 37| انطلاق فعاليات الافتتاح الليلة

تنطلق فعاليات الغنائية لمهرجان جرش الأردني للثقافة والفنون في دورته الـ37 الليلة، وتضم عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والثقافية والتراثية.

الفعاليات الغنائية والثقافية لمهرجان جرش 2023

تستمر فعاليات مهرجان جرش في الفترة بين 26 يوليو إلى 5 أغسطس المقبل، ويشهد المسرح الشمالي جميع فعاليات المهرجان.

فعاليات افتتاح مهرجان جرش 2023

يستقبل مهرجان جرش في دورته الـ37 عددًا كبيرًا من نجوم الغناء الأردني والعربي، بجانب عدد من الفرق الغنائية المختلفة بين التراثي والمعاصر.

يشهد افتتاح مهرجان جرش العمل الاستعراضي “نهر الذهب”، وهو عمل غنائي استعراضي يبرز حضارة مدينة جرش، وذلك من خلال لوحات فنية استعراضية بمشاركة 80 فنانًا وفنانة، تعكس الحضارات المتعاقبة.

من ناحية أخرى، يهتم مهرجان جرش في هذه الدورة بالأطفال، حيث سيتم سيتم تقديم 12 عرضًا عملًا مسرحيًا للأطفال على مسرح الصوت والضوء وكرنفالات متعددة للأسرة (مقدم فقرات ودي جي وأغاني أطفال وشخصيات كرتونية ومسابقات وجوائز للأطفال)، إضافة إلى مكتبة مركز زها الثقافي المتنقلة، والتي تقدم خدمات قراءة القصص ومسرح الدمى والحكواتي، وتجهيز منطقة خاصة لألعاب الأطفال بجانب مسرح الصوت والضوء لرواد المهرجان من الأسر والأطفال.

وفي إطار المسؤولية الاجتماعية لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وتماشياً مع أهداف المهرجان في تقديم خدمة ثقافية وفنية للمواطن الأردني وزوار المهرجان، تم وضع أسعار رمزية لتذاكر حفلات نجوم الغناء العرب، بحيث تتناسب مع قدرة المواطن العادي، فيما ستكون حفلات النجوم الأردنيين مجانية على المسرح الجنوبي، وكذلك معظم الحفلات على المسرح الشمالي.