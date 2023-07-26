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الأربعاء 26 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أمسية موسيقية من العود في ختام مهرجان جرش 2023

مهرجان جرش
مهرجان جرش

 يشارك ثنائي العود دينا عبد الحميد وغسان اليوسف في إحياء حفل ختام فعاليات الدورة السابعة والثلاثون لمهرجان جرش للثقافة والفنون المقام في مدينة جرش الاثرية بالعاصمة الأردنية عمان

 

تفاصيل مهرجان جرش 2023

 والتي تحمل شعار (ويستمر الفرح ) ذلك في الثامنة مساء السبت ٥ أغسطس علي المسرح الرئيسي للمركز الثقافي الملكي حيث اعد الثنائي برنامج فني مميز يتضمن مجموعة متنوعة من المؤلفات الشرقية بالإضافة إلي باقة من أشهر أعمالهم الموسيقية .

 

 

 يذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبد الحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزف على الة عود واحدة ، درسا الموسيقى منذ صغرهما ، شاركا فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب ) ، معهد الموسيقى باسطنبول ( تركيا ) ، مهرجان العود الدولى الذى اقيم تحت رعاية دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقي العربية كما شارك الثنائ في تدشين الكشف الفرعوني للملك بسماتيك في المتحف المصري وأخيرا شاركا في ختام فعاليات مهرجان العود بالريا وحاليا لديهم فصل لتعليم الة العود في مركز تنمية المواهب التابع لدار الأوبرا المصرية وإقامة العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد .

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