جورج وسوف يروج لحفله فى مهرجان جرش.. على موعدنا

حرص سلطان الطرب جورج وسوف على الترويج لحفله الغنائى ضمن فعاليات مهرجان جرش فى الأردن، الذي من المقرر أن يقام يوم الخميس 3 أغسطس المقبل.

حيث كتب جورج وسوف عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "على الموعد مع الأردن الحبيبة يوم 3 أغسطس ضمن مهرجان جرش".

يي النجم جورج وسوف والنجم عاصي الحلاني حفلًا غنائيًا ضخمًا في بيروت، وذلك يوم الجمعة الموافق 30 من يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يقدم الثنائي باقة من ألمع أغانيهما التي يتفاعل معها جمهور النجمين.

وروج عاصي الحلاني للحفل، عبر حسابه على "انستجرام"، وكتب قائلًا: "في ليلة من العمر بانتظاركم حتى نعيش الفرح والموسيقى على أرض مدينة الحب، بيروت".

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عاصي الحلاني وجورج وسوف

وكان انتهى سلطان الطرب جورج وسوف من تسجيل أغنيته الجديدة، "عشان مش شبهكو" باللهجة المصرية، والتى تعاون فيها مع فريق عمل أغنيته الأخيرة التى رثى فيها نجله بعد وفاته فى ذكرى الأربعين وتحقيقها نجاحا كبيرا بقيادة الموزع الموسيقى زيزو فاروق وألحان محمد يحيى وكلمات ملاك عادل.

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تصدر النجم جورج وسوف، التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إحيائه حفلًا ضخمًا في دبي، الذي يعتبر حفله الأول هذا العام بعد حزنه على فراق نجله وديع.

ويستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي في قطر يوم الخميس الموافق 18 مايو الجاري.

ويعد حفل جورج وسوف هو الثاني لجورج وسوف هذا العام، وذلك منذ وفاة نجله "وديع" في يناير الماضي.

جورج وسوف

جورج وسوف يبكي جمهوره:

وكان أبكى جورج وسوف جمهوره خلال حفله أمس بتقديمه أغنية "حبيبي زي القمر وراح بلمح البصر" من أغنيته "يا بياعين الهوى"، والتي أهداها إلى نجله الراحل وديع.

جورج وسوف تريند:

وكان تصدر سلطان الطرب جورج وسوف التريند، بعد حديثه للمرة الأولى بعد غياب شهرين عن وفاة نجله وديع، والأثر الذي تركه فى نفسه حتى الآن.

جورج وسوف

كشف جورج وسوف تفاصيل آخر لقاء جمعهما، ومدى الحزن والألم الذي يعيشه منذ فراق ابنه، قائلًا: "نجلي كان متوجهًا للطبيب لفحصه بعد خضوعه لجراحة في معدته".

وأضاف جورج وسوف أنه سيعود للمنزل بعد نصف ساعة "لكن حصل ما حصل" ولم يعود من المستشفى، مشيرًا أنه ذهب إلى المستشفى وكان غائبًا عن الوعي، معقبًا "شفته بعيني إنه مات قبل ما يقولولي مات".

وعن حالته الصحية قال جورج وسوف إن المرض أصبح رفيقًا له، ولكنه أصبح يعتاد عليه، مشيرًا إلى أن: "المرض صار صديقي وحبيبي وروح إلى ورفيقي ليل ونهار طول ما أنا قاعد هو جنبي، والحمدالله بس الله عاطينا كتير إشيا ومعوضنا عن كل شيء".

وكان رحل عن عالمنا وديع جورج وسوف، في مأتم حضره شخصيات رسمية وسياسية وفنية ووجوه ثقافية وإعلامية من كل المناطق اللبنانية، واستقبل جورج وسوف التعازي يوم السبت في كنيسة مار نقولا في الأشرفية شرق بيروت.

ومن المقرر أن يحيي جورج وسوف حفلًا غنائيًا آخر في قطر يوم 18 مايو الجاري، كما طرح أخيرًا أغنية بعنوان "نصّ عمري" يرثي فيها ابنه وديع في مرور الذكرى الأربعين على وفاته الأغنية كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية: "من بدري بتمناك.. وأهو قلبي راح ويّاكما خطرش يوم عالبال.. تسبقني وأمشي وراكلو دمعي سال أنهار.. لو عشت ألف نهار مش شايف إلا ليل.. ما بيطلعلوش نهار".

جورج وسوف

وفاة وديع جورف وسوف:

توفي وديع جورج وسوف، ابن الفنان الكبير جورج وسوف، في شهر يناير الماضي بعد أزمة صحية تعرض لها جراء مضاعفات عملية "تكميم المعدة" التي أجراها مؤخرًا، وحرص عدد كبير من الفنانين على مواساته والوقوف إلى جانبه في مصابه الأليم.