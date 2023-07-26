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الأربعاء 26 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يعلن رحيل علي ماهر ..رسميًا

علي ماهر
علي ماهر

وجه مجلس إدارة نادي فيوتشر الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.

 

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وتولي كابتن علي ماهر مهمة الفريق في سبتمبر 2021 منذ تأسيس النادي، ونجح في التأهل إلي الكونفدرالية الأفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي والتأهل إلي دور المجموعات، والتتويج بكأس الرابطة في أول نسخة للبطولة 2022، ثم النجاح في التأهل للمرة الثانية أفريقيا على التوالي.

 

وتأكد إدارة النادي تقديرها للجهد المبذول من الكابتن علي ماهر وأنه فرد من عائلة النادي مرحب بعودته دائمًا.

 

وخلال ساعات سيتم إعلان المدير الفني الجديد للفريق الأول من أجل مواصلة طموحات النادي خلال الموسم القادم.

 

ومن المنتظر أن يواجه فيوتشر، الفائز من مباراة سيجندا بيج ستارز التنزاني ضد JKU زنزيبار، وتقام مباراة الذهاب خارج مصر، أحد أيام 15 أو 16 أو 17 سبتمبر الجاري، على أن تكون مباراة العودة أحد أيام 29 أو 30 سبتمبر، أو 1 أكتوبر في القاهرة. 

 

 

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