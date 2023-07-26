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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يحدد مطالبة لرحيل عمر كمال عبدالواحد للزمالك

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد

حدد نادي فيوتشر مطالبه للموافقة على رحيل اللاعب عمر كمال عبدالواحد لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بطلب من الجهاز الفني للفارس الأبيض.

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ينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي فيوتشر في 30 يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفريق ويمكنه التوقيع مجانًا لأي فريق في يناير المقبل.

مطالب فيوتشر للموافقة على رحيل عمر كمال

وافق نادي فيوتشر على رحيل عمر كمال عبدالواحد لنادي الزمالك في الانتقالات الصيفية الحالية، لكن اشترط النادي الحصول على مبلغ 40 مليون جنية مقابل التفريط في خدمات اللاعب للأبيض، أو من يرغب في التعاقد معه.

موقف الزمالك من مطالب فيوتشر

رفض الزمالك مطالب فيوتشر الكبيرة، وخرج الفارس الأبيض من الصفقة، ليكون اللاعب صاحب الـ 29 عام ما بين خيار طلب الرحيل أو البقاء لنهاية عقده والرحيل مجانًا لأي فريق.

لكن سيكون يونيو الجاري هو المحاولة الأخيره للأبيض لأجل التعاقد مع اللاعب، ولن يكون من السهل التعاقد معه في الموسم المقبل خاصة وانه سيبلغ الـ 30 من عمره.

 

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