كلام X الرياضة

الأربعاء 26/يوليو/2023 - 08:21 م 7/26/2023 8:21:31 PM

نساند ونقف وراء نادى الزمالك المصرى الذى سافر إلى الجزيرة العربية ليشارك بالبطولة العربية فى مجموعة تضم النصر والشباب السعوديين، ونادى الاتحاد المنستيرى التونسى.. رغم كل الظروف والتحذيرات وما يراه الجميع من تدجيج الأندية السعودية فرقها بأعلى المستويات من نجوم الكرة العالمية والتى تعتبر الصفقات الأغلى على مستوى العالم!

هذا، وبجانب الخوف على الفريق من الهزيمة وذلك بسبب الاشتراك دون لاعب جديد اللهم إلا عودة اللاعبين المعارين فقط، وهذا لإيقاف القيد بسبب مستحقات نادى سبورتنج لشبونة البرتغالى وعدم الوفاء بمستحقات الغانى أشيمبونج لاعب الفريق السابق.. وللأسف إيقاف القيد لنادى الزمالك رأيناه يتكرر! ولا ندرى ما هى الأسباب الحقيقية لعدم السداد! هذا ومما زاد الطين بلة ما حدث من التفريط فى نجوم الفريق بعد الفوز بالدورى وكان وقتها لدى إدارة الزمالك رؤية بتعويضهم من خلال صفقات بديلة وحدثت الصفقات ولكن ظهرت أغلبها بمستوى بعيد عن من تم التفريط فيهم! وهذا الأمر نراه يتكرر من محاولات السماسرة والوكلاء لتجريد النادى الأهلى من نجومه! والذى تأخذ إدارة الأهلى حرصها الكامل منه!

المهم فى هذه البطولة أن نادى الزمالك سيكون فى الموعد وسيحقق المتوقع كقلعة من قلاع الكرة العربية.

ندين بكل صرامة واقعة حسين الشحات الأخلاقية والتى ملأ إعلامنا الفارغ بها الدنيا ضجيجًا مع محاولات من هذا البيراميدز من تضخيم الواقعة وتوصيلها إلى المساس بالعلاقات العربية العربية! وهذا جرم يتجاوز ساقطة الشحات نفسها! ولذلك عليكم البحث عن سبب تدهور الأخلاق والاستهانة بالقوانين بهذا الشكل وترك الكل يفعل ما يشاء وحتى المساس بالأخوة فى المغرب، ببساطة عدم وجود ردع للمتجاوز والكيل بمكيالين فى كل مرة! فواقعة الصفع حدثت أكثر من مرة! ومؤخرًا ما حدث من «باهر المحمدي» لاعب الإسماعيلى ضد «محمد هاني» لاعب الأهلى ولم تكن هناك أى عقوبة من الاتحاد! كما لم يحدث أى ردة فعل من الأهلى، وهذا خطأ إداري!

أخيرا.. انشروا الأخلاق الرياضية بالعقوبات المؤثرة والموحدة على الجميع.

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