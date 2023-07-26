منى فاروق.. التفاصيل الحقيقية لاعتزالها الفن

في ليلة وضحاها قررت الفنانة منى فاروق اعتزالها الفن بشكل نهائي، بسبب قلة عرض الأعمال الفنية عليها، إذ قالت إنها اتخذت هذه الخطوة لشعورها بعدم التقدير من المخرجين والمنتجين الذين لم يعرضوا عليها أعمالًا.



ونشرت منى فاروق ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، قالت فيها: تعبت وأشعر بعدم التقدير لشخصي ولموهبتي.. ولم أعتد البقاء في مكان ومع أشخاص لا تقدرني تعبت، لذلك اعتزل.



واستكملت منى فاروق حديثها قائلة: إجازة مفتوحة من السوشيال ميديا، مش هكون موجودة مش عاوزة حاجة من حد ولا حد يعوز مني حاجة، واللي زمان أنا عيشته لغيري أنا دلوقتي هاعيشه، لنفسي محتاجة أكون نفسي محتاجه سلام نفسي اللي بيحبوني شكرًا، وكتر خیرکم، واللي ما بيحبونيش شيلوني من حساباتكم لحد ما أقدر أواجه الحياة الظالمة دي تاني.



مني فاروق تناشد أشرف زكي



وفي غصون ساعات تراجعت الفنانة منى فاروق، عن اعتزال الفن ، لتناشد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

ونشرت منى، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"بوست جديد وكتبت : "مساء الخير .. الكلام اللي بقوله ده خارج خالص عن فكرة إني أخد التريند وأعمل زي أي حد .. أنا قلت أعتزل الفن لسبب واحد وهو إن ده مصدر رزقي الوحيد اللي أنا بحبه وعايزة أشتغله، لكن لما أوصل لمرحلة إني مش عارفة أدفع إيجار بيتي حاجة تتعب".

استكملت حديثها قائلة: "أنا محتاجة أشتغل عشان أقدر أعيش زي أي بني آدمة طبيعية.. أنا غلطت وربنا بيسامح.. ليه البني آدمين مش عايزين يسامحوا؟ أنا بسمع بودني بلاش منى عشان الفيلم ميضرش، ليه يا ربي أنا بقيت منبوذة من كل الناس؟".

وتابعت: "أنا مش طالبة غير إني أشتغل في الحاجة اللي بحبها عشان أعرف أعيش .. المجتمع حاططني في المكان الوحش بس مش يمكن عايزة أبقى كويسة زي أي واحدة؟ ليه بتقفلوا قدامي كل حاجة؟".

واختتمت حديثها قائلة: "عشان كدة، أنا بناشد دكتور أشرف زكي والأستاذ أشرف عبد الباقي وشركات الإنتاج .. محتاجة الشغل عايزة أعرف أعيش .. ولما قلت قرار أعتزل من أجل لو حد شافني بشتغل في محل لبس أو أي شغل ميقولش إيه ده؟ والله مش طالبة غير أشتغل .. عايزة أشتغل أبوس إيديكم".

ويذكر أن أثارت منى فاروق حالة كبيرة من الجدل بعد حديثها عن أمنيتها في الزواج من رجل يشبه شخصية الخديوي، الذي جسدها الفنان أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، حيث نشرت الفنانة فيديو، عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، تكشف من خلاله تفاصيل فتى أحلامها.

وعلقت فيه قائلة: نفسي أتجوز الخديوي، أنا مريضة أوي بمسلسل اللي ملوش كبير، وبحب ياسمين عبد العزيز أوي هي أستاذتي، نفسي أكون زي غزل مصر ووحش الكون وأتجوز واحد زي الخديوي اللي قدمه أحمد العوضي، مش أحمد العوضي نفسه، لا شخصية الخديوي في مسلسل اللي ملوش كبير