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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هل يشارك بنزيما وكانتي في مباراة الاتحاد والترجي

بنزيما وكانتي من
بنزيما وكانتي من تدريبات الاتحاد

أثير الجدل في الساعات القليلة الماضية حول إمكانية مشاركة الثلاثي الجديد بنادي الاتحاد السعودي كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا أمام الترجي التونسي، في المواجهة التي تجمع الطرفين بالبطولة العربية للأندية.

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نونو سانتو يكشف سبب عدم خوض الاتحاد مباريات ودية

هل يشارك بنزيما وكانتي وجوتا ضد الترجي

من المقرر أن تكون مباراة الاتحاد ضد الترجي هي الأولى بالمجموعة الأولى التي تضم كل من أندية الشرطة العراقي والصفاقسي التونسي.

وقال نونو سانتو مدرب نادي الاتحاد في المؤتمر الصحفي اليوم قبل مباراة الترجي في البطولة العربية، أن إدارة النادي أكدته له مشاركة جميع اللاعبين الجدد في مباراة الخميس ضد الفريق التونسي بشكل طبيعي.

أضاف نونو سانتو أنه يتمنى إظهار اللاعبين مدى استجابتهم عن الفترة الماضية، مؤكدًا بأنه سيستقر على تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مواجهة الترجي، والتي ستكون من خلال الحصة التدريبيه مساء اليوم الأربعاء.

من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي مساء غدًا الخميس، على أن تقنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

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