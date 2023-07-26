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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تغيير موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

الاهلي والداخلية
الاهلي والداخلية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم نقل مباراة الأهلي والداخلية في جور الستة عشر من كأس مصر لنسخة الموسم الحالي 2022-2023، بالإضافة إلى تغير موعد بداية اللقاء.

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تغيير موعد وملعب مباراة الأهلي والداخلية

وكان من المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر على ملعب ستاد المقاولون العرب، لكن قرر الاتحاد المصري نقلها لملعب ستاد الكلية الحربية.

في حين تم تغير موعد بداية مباراة الأهلي والداخلية والتي تنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً، بدلًا من الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر

من المقرر أن تقام مباراة الاهلي ضد الداخليه في دور الت 16 من كأس مصر يوم الأحد المقبل الموافق 30 من شهر يوليو الجاري 2023.

 

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