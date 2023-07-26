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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو يكشف سبب عدم خوض الاتحاد مباريات ودية

نونو سانتو مدرب اتحاد
نونو سانتو مدرب اتحاد جدة السعودي

كشف المدرب البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد السبب وراء عدم خوض الفريق لأي مباراة ودية في الفترة الماضية، حيث معسكر الطائف، على عكس باقي أندية الدوري السعودي.

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سبب عدم خوض الاتحاد مباريات ودية

وقال نونو سانتو في مؤتمر نادي الاتحاد قبل البطولة العربية للأندية الأبطال، إنه حرص على عدم خوض أي لقاء ودي منذ نهاية الموسم الماضي، وذلك تقديرًا للمجهود الكبير من اللاعبين، وبالتحديد قبل مباراة الخميس ضد الترجي التونسي.

أشار نونو سانتو أنه سيحدد اللاعبين الأساسيين في تشكيل مباراة الترجي من خلال الحصة التدريبية الأخيره لليوم الأربعاء.

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة قوية أمام نظيره الترجي التونسي والمقرر لها مساء غد الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في أولى مباريات النمور للموسم الجديد.

من المقرر أن يشارك العميد في 6 بطولات بالموسم الجديد وهي كأس السوبر السعودي والدوري وكأس خادم الحرمين، بالإضافة إلى البطولة العربية للاندية، ودوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية.

 

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