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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثلاثي هجومي يقود تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الأهلي

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

أعلن ميمي عبدالرازق المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عن تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الأهلي، والتي تجمعهما علي ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الـ30.

 

تشكيل المصري الرسمي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: محمود جاد.

- خط الدفاع: حسين السيد وعماد بوبكر وأحمد عماد وأسامة الجزار.

- خط الوسط: عمرو موسى وحسن علي.

- حسام جريشة وألياس الجلاصي ومحمد جريندو.

- خط الهجوم: مروان حمدي.

 

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري البورسعيدي

يمتلك فريقي الأهلي والمصري تاريخ عريق في مسابقة الدوري، حيث أن تواجها من قبل في 147 لقاءوتميل كفة الإنتصارات لصالح الاهلي على نظيره المصري قبل مباراة اليوم، حيث التقى الفريقين في 147 مباراة طوال تاريخهما، حقق المارد الأحمر 86 فوزًا مقابل 25 انتصارًا للمصرى، وحسم التعادل 36 مباراة.

 

سجل الاهلى 227 هدفًا في شباك أبناء بورسعيد، فيما سجل المصري 115 هدفا في الشباك الحمراء.

 

يُذكر أن التعادل السلبي قد حسم نتيجة لقاء الدور الأول بين الأهلي والمصري، والذي جمع بينهما في يناير من العام الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب.

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