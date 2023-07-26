عاجل
نتيجة الثانوية العامة 2023| إعلان نسب النجاح في 3 مواد جديدة د. إسماعيل عبدالغفار يكشف للوفد تفاصيل إقامة أكبر مسابقة للبرمجة بمشاركة 115 دولة عاجل| القرار النهائي لحفل ترافيس سكوت الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن درجات الحرارة الفترة المقبلة (فيديو) مصير حفل ترافيس سكوت في مصر .. بيان جديد للشركة المنظمة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رومارينيو: جاهز لتمثيل الاتحاد في أي مركز

رومارينيو
رومارينيو

تحدث اللاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد السعودي، عن الموسم المقبل حيث منافسات بالجملة للعميد، وعن بداية البطولة العربية للأندية الأبطال، مشيرًا إلى اهمية الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النمور.

اقرأ ايضًا ..

txt

نونو سانتو: مباراة الترجي نتاج الفترة الماضية.. وأهذا أفضل لاعبي الاتحاد

txt

الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

تصريحات رومارينيو قبل البطولة العربية

وقال رومارينيو: "مدربنا جيد وعمل على إعداد الفريق جيدًا في الفترة الماضية، وبالشكل المناسب للموسم المقبل".

وتابع النجم البرازيلي: "جاهز لتمثيل الفريق في أي مركز، وساكون تحت رهن إشارة المدرب في أي موقع يختارة".

وأضاف رومارينيو: "تواجد الأسماء العالمية في الفريق إضافة كبيرة وللمسابقات التي سنشارك فيها، وسنعمل معًا للوصول للأهداف التي وضعناها".

وقال نونو سانتو مدرب الاتحاد أن رومارينيو هو أكثر لاعبي الفريق احترافية، والمهم الآن أن نحافظ على مكتسباتنا في الفترة الماضية، لكننا سنبحث عن الخيار الأفضل الذي يخدم خطة الفريق.

من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي غدًا الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد الإلكترونية اضغط هنا

الجريدة الورقية