رومارينيو: جاهز لتمثيل الاتحاد في أي مركز

تحدث اللاعب البرازيلي رومارينيو نجم نادي الاتحاد السعودي، عن الموسم المقبل حيث منافسات بالجملة للعميد، وعن بداية البطولة العربية للأندية الأبطال، مشيرًا إلى اهمية الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النمور.

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تصريحات رومارينيو قبل البطولة العربية

وقال رومارينيو: "مدربنا جيد وعمل على إعداد الفريق جيدًا في الفترة الماضية، وبالشكل المناسب للموسم المقبل".

وتابع النجم البرازيلي: "جاهز لتمثيل الفريق في أي مركز، وساكون تحت رهن إشارة المدرب في أي موقع يختارة".

وأضاف رومارينيو: "تواجد الأسماء العالمية في الفريق إضافة كبيرة وللمسابقات التي سنشارك فيها، وسنعمل معًا للوصول للأهداف التي وضعناها".

وقال نونو سانتو مدرب الاتحاد أن رومارينيو هو أكثر لاعبي الفريق احترافية، والمهم الآن أن نحافظ على مكتسباتنا في الفترة الماضية، لكننا سنبحث عن الخيار الأفضل الذي يخدم خطة الفريق.

من المقرر ان تقام مباراة الاتحاد ضد الترجي التونسي غدًا الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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