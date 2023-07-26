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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ميلان يعلن رحيل لاعبه ماتيو جابيا بالميركاتو الصيفي

ماتيو جابيا
ماتيو جابيا

 أعلن ميلان الإيطالي عبر حسابة الرسمي، عن رحيل لاعبه ماتيو جابيا إلى صفوف فياريال الإسباني عن صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي.

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ريال مدريد يخذل مبابي أمام باريس سان جيرمان

 نشر ميلان الإيطالي عبر حسابه  الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في بيان رسمي قائلًا: " بيان رسمي".

 

 أشار البيان إلى: "توصل نادي اي سي ميلان إلى اتفاق بشأن إعارة اللاعب ماتيو جابيا إلى نادي فياريال حتى 30 يونيو 2024".

 

 أتم حديثه: "النادي يتمنى التوفيق للاعب في الموسم المقبل".

 

 وفي سياق متصل، شارك اللاعب نوا أوكافور المنضم حديثًا للفريق في مران الفريق بصورة طبيعية استعدادًا للموسم الجديد.

 وخسر ميلان أمام ريال مدريد 3 أهداف مقابل هدفين وديًا.

 

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