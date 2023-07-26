الشباب والرياضة تنفذ تدريب برنامج "مشواري" بمعسكرات للنشء بالجيزة

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عدد من المعسكرات للنشء في الفئة العمرية من (10-14) عام، ضمن فاعليات برنامج "مشواري"، بمركز شباب الاشطر بمحافظة الجيزة تلي المهارات الحياتية.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويُعد برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وسيتم تنفيذ أكثر من 500 معسكر للنشء بمحافظات مصر المختلفة ويستمر لمدة ثلاث أيام تدريبيه للمعسكر الواحد. وتم تدريب النشء علي" التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

قام بتنفيذ التدريب سفراء برنامج مشواري "دينا خالد، ملك الشريف، هند مجد، هاجر السيد"، للاشتراك والالتحاق بالمعسكرات التدريبية يرجي متابعتنا على جروب برنامج مشواري.



