عاجل
8 ملايين جنيه.. الأوقاف ترفع قيمة جوائز المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. فيديو والد ثاني الثانوية الأزهرية مكفوفين: ابنى باحث جيد ومتطلع للمعرفة
الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ تدريب برنامج "مشواري" بمعسكرات للنشء بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع منظمة اليونيسف، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، عدد من المعسكرات للنشء في الفئة العمرية من (10-14) عام، ضمن فاعليات برنامج "مشواري"، بمركز شباب الاشطر بمحافظة الجيزة تلي المهارات الحياتية.

وتعمل وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، ويُعد برنامج "مشواري" من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وسيتم تنفيذ أكثر من 500 معسكر للنشء بمحافظات مصر المختلفة ويستمر لمدة ثلاث أيام تدريبيه للمعسكر الواحد. وتم تدريب النشء علي" التفكير الإيجابي، الأساليب التحفيزية، التقبل، تعلم كيفية التعلم، تواصل المرسل والمستقبل، التواصل اللفظي والغير لفظي، التفكير الإبداعي، مناطق التعلم".

قام بتنفيذ التدريب سفراء برنامج مشواري "دينا خالد، ملك الشريف، هند مجد، هاجر السيد"، للاشتراك والالتحاق بالمعسكرات التدريبية يرجي متابعتنا على جروب برنامج مشواري.

 

مواد متعلقة

الصحفي حازم العبيدي يهنئ اللواء محمود أبوعمرة بتولية منصب مساعد وزير الداخلية للأمن العام

محمود حماده يتحدث عن عروض الأهلي والزمالك

الشباب والرياضة تنفذ تدريب برنامج "مشواري" بمعسكرات للنشء بالجيزة
الجريدة الورقية