صفقة تبادلية جديدة بين الاتحاد والشباب

يستعد نادي الاتحاد السعودي لإبرام صفقة تبادلية قوية مع نادي الشباب خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد فشل الصفقة التبادلية الأولى بين الطرفين.

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قدم نادي الاتحاد عرض لصفقة تبادليه بانتقال عبدالعزيز البيشي وعبدالرحمن العبود مقابل الحصول على خدمات حسان تبمكتي، لكن نادي الشباب رفض العرض المقدم من العميد كونه لا يناسب الفريق.

عرض الاتحاد الجديد لضم تمبكتي من الشباب

يسعى نادي الاتحاد للاستفادة من رحيل عبدالرحمن العبود في صفقة تبادلية أخرى أو من خلال رحيل اللاعب الذي قرر نونو سانتو عدم بقاءه في الفريق بالموسم المقبل، وعدم الحاجة الفنية له بسبب حاتجته للتطور كثيرًا داخل الملعب.

ووضع الاتحاد اللاعب عبدالرزاق حمدالله ضمن صفقة تبادلية مع العبود لسهولة حسم صفقة حسان تبمكتي في الميركاتو الصيفي الحالي، وينتظر النمور معرفة موقف الشباب من العرض المقدم للحسم فيه واتخاذ قرار نهائي بشأنه.

من النتظر أن يرفض نادي الشباب العرض الثاني من الاتحاد، خاصة وأن النادي جدد عقد المدافع السعودي الدولي في وقت سابق، ويرفض رحيل اللاعب كونه من أهم عناصر الفريق.

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