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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نونو سانتو: مباراة الترجي نتاج الفترة الماضية.. وأهذا أفضل لاعبي الاتحاد

نونو سانتو
نونو سانتو

تحدث المدرب البرتغال نونو سانتو المدير الفني لنادي الاتحاد عن الفترة المقبلة والبطولة العربية للأندية الأبطال، وعن كيفية استعداد الفريق للموسم الجديد المليء بالمنافسات.

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تصريحات نونو سانتو قبل البطولة العربية

وقال نونو سانتو أن نادي الترج التونسي فريق قوي ويمتلك عناصر جيده ستجعل المباراة صعبة، لكننا سعنتمد اسلوب اللعب المناسب والذي تدربنا عليه في الفترة الماضية للخروج بأفضل نتيجة.

وتمنى نونو سانتو ان يظهر لاعبي الفريق بأفضل شكل في اللقاء الاول بالبطولة العربية للأندية الأبطال.

وتابع نونو سانتو حديثه أن إدارة الاتحاد ابلغت الجهاز الفني بإمكانية مشاركة جميع اللاعبين الاجانب الجدد في مباراة الترجي، غدًا الخميس.

وقال نونو أن رومارينيو أكثر لاعبي الفريق احترافية، لكن المهم أن نحافظ على مكتسباتنا، لكننا سنبحث عن الخيار الأفضل الذي يخدم خطة الفريق.

يستعد الاتحاد لمواجهة الترجي المقرر لها غدًا الخميس، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

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