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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد يحصل على شهادة الكفاءة المالية

الاتحاد السعودي
الاتحاد السعودي

أعلن نادي الاتحاد السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية، اليوم الأربعاء، والتي تتيح له تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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الاتحاد يحصل على الكفاءة المالية

وأكدت إدارة نادي الاتحاد أنها استوفت جميع الالتزامات المالية والتعاقدية، والتي كانت حسب النطاق المحدد وحتى تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم اشترط قيد اللاعبين الجدد في الاتحادات الوطنية، لمشاركتهم في كأس الملك سلمان للأندية العربية، والمقرر لها في مدينة الطائف وأبها والباحة في السعودية.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد

تعاقد الاتحاد مع كل من كريم بنزيما ونجولو كانتي وجوتا وصالح العمري، ويسعى الفريق لتكوين فريق قوي للمنافسة على بطولات الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين والبطولة العربية للاندية وكأس العالم للاندية في الموسم الجديد.

 

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