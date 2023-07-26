الخليج يوافق على انتقال الحيدري لنادي الاتحاد

وافق فريق نادي الخليج على انتقال حارسه مروان الحيدري لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي، ليكون بديل محمد العويس بداية من الموسم المقبل.

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الحيدري بديل العويس في الهلال

وكان محمد العويس قد تعرض لإصابة في الكتف خلال تدريبات الزعيم الاخيره قبل الانتقال للطائف للمشاركة في البطولة العربية للاندية.

استقر الهلال على ضم مروان الحيدري حارس مرمى نادي الخليج ليكون الحارس الثالث في قائمة ازرق الرياض بالموسم المقبل.

موقف الحيدري من عرض الهلال

وافق حارس المرمى مروان الحيدري على الانتقال لنادي الهلال في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وسيوقع صاحب الـ 27 عام على عقود لمدة ثلاثة مواسم مقبلة تنتهي في يونيو 2026.

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