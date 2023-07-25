خلال ساعات.. وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات جديدة بالشرطة

يعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حركة تنقلات الضُباط خلال ساعات، وسيصدر قرارًا بإعلانها اليوم بعد عرضها على الرئيس.

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وعلمت الوفد أن الحركة لن تشمل مفاجآت، وأنها سوف تكون في أضيق الحدود، بخلاف من وصلوا لسن المعاش.

كما علمت الوفد أن الحركة سوف تشهد خروج بعض مُديري الأمن في النطاق الضيق، وبعض مُديري الإدارات.

وتشمل الحركة ترقية مجموعة كبيرة من رتبة عميد إلى لواء، وعلمت الوفد أن وزير الداخلية قد مد للواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، ومساعد الوزير لشئون المالية.