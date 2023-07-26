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الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يقطع الطريق على الأهلي ويقترب من هذا اللاعب

النصر
النصر

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي من دعم مركز الدفاع في صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023، والذي يقترب من التوقيع معه قبل النادي الأهلي.

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أعلن النادي الاهلي رحيل ميشيل باستوس عن صفوف الفريق، بينما رحل عن نادي النصر اللاعب الفارو جونزاليس، ويرغب الفريقين في التعاقد مع لاعب أجنبي في مركز الدفاع قبل الموسم الجديد.

بايلي بين النصر والأهلي

تلقى إيريك بايلي عرض من أندية النصر والأهلي للحصول على خدماته في الصيف الحالي، لكن انسحاب الأخير من الصفقة جعل النصر وحيد في المفاوضات ويقترب من ضم اللاعب في الميركاتو الحالي.

انتقال بايلي للدوري السعودي مهدد بالفشل

وبالرغم من اقتراب اللاعب من الدوري السعودي لكن انتقال بايلي للنصر مهدد بالفشل أيضًا بسبب إصابات اللاعب الكثيرة في الفترة الأخيره، والتي قد تعطل انتقال اللاعب للعالمي او الأهلي.

وكان بايلي قد تعرض من قبل للإصابة في الرأس مرتين، بجانب الإصابة في أوتار الركبة، فضلًا عن الإصابات الاخرى.

 

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