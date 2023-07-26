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الأربعاء 26 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

منتخب إسبانيا للسيدات
منتخب إسبانيا للسيدات

شهد اليوم الأربعاء ثلاثة مباريات في بطولة كأس العالم للسيدات المقامة في دولتي نيوزيلندا واستراليا للمرة الاولى بملف مشترك في تاريخ مونديال السيدات.

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نتائج مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات

أقيمت اليوم مباريات إسبانيا ضد زامبيا ومباراة اليابان أمام كوستاريكا والتي كانت عن منافسات المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى لقاء كندا ضد إيرلندا من بين مباريات المجموعة الثانية.

حقق منتخب إسبانيا الفوز على زامبيا 5-0 ليضمن التأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات، بينما حقق منتخب اليابان الانتصار على كوستاريكا 2-0 ليضمن البطاقة الثانية بنفس المجموعة الثالثة بالمونديال.

بينما فاز منتخب كندا على إيرلندا 2-1 ليعتلي ترتيب المجموعه الثانية برصيد 4 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن استراليا الثاني في الترتيب وله لقاء مع نيجيريا غدًا الخميس.

مباراة إسبانيا المقبلة في كأس العالم ستكون أمام منتخب اليابان في الجولة الثالثة، والتي تحسم من هو صاحب بطاقة المركز الاول عن المجموعة الثالثة.

مباريات الخميس في كأس العالم للسيدات

وعن مباريات غدًا الخميس في كأس العالم للسيدات فهناك ثلاثة مباريات أيضًا تجمع بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية ضد هولندا ثم لقاء البرتغال امام فيتنام وأخيرًا استراليا ونيجيريا.

 

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