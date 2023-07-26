الكشف عن سبب تأخر صفقة فابينيو والاتحاد يتوصل لحل

توصل نادي الاتحاد لاتفاق مع نادي ليفربول الإنجليزي على ضم اللاعب البرازيلي فابينيو خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023، لكن تاخر العميد في الإعلان عن الحصول على توقيع اللاعب حتى الآن.

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يريد الجمهور معرفة سبب تأخر اتمام صفقة فابينيو حتى الآن بعد حديث عن اللاعب لأكثر من أسبوع، وتنؤ صحف أوروبية بان السبب خلف صعوبة دخول كلاب اللاعب للمملكة العربية السعودية.

سبب تأخر صفقة فابينيو والاتحاد يتوصل لحل

يرجع السبب في تأخر اتمام صفقة فابينيو لنادي الاتحاد حتى الآن هو عدم توصل النادي السعودي لاتفاق مع ليفربول على طريقة دفع تكاليف الصفقة حتى الآن.

ونجح نادي الاتحاد في التوصل لحل مع إدارة نادي ليفربول لحل يرضي جميع الأطراف حول طريقة إرسال دفعات صفقة فابينيو للنادي الإنجليزي.

يستعد نادي الاتحاد حاليًا لمواجهة الترجي التونسي المقرر لها غدًا الخميس في البطولة العربية للاندية الأبطال “كأس الملك سلمان".

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