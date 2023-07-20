قافلة جامعة جنوب الوادي توقع الكشف على 576 مواطنًا بالقصير

تابع اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر، أعمال قافلة جامعة جنوب الوادي بالمستشفى القديم، التى تم تنظيمها على مدار يومين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من الجمعيات الأهلية، للكشف على أهالي المدينة وتقديم لهم العلاج بالمجان.

أكد المشرفون على القافلة، أن إجمالى الكشف على عدد الحالات وصل إلى 576 حالة، وذلك من خلال ترددهم على العيادات التى ضمت تخصصات أمراض متوطنة وباطنة وجلدية وعظام ورمد.

فى السياق ذاته، قام رئيس مدينة القصير بتقديم شهادات لأطباء القافلة تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال القافلة مقدمة من جمعية المحافظة على التراث بالقصير.

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة وصلت محطتها الخامسة أمس الأربعاء، إذْ بدأت أعمالها بالكشف الطبى على أهالى قرى رأس حدربة التابعة لمدينة حلايب وقرية أدلديت التابعة لمدينة شلاتين وذلك لمدة يومين أمس واليوم الخميس.

انتهت القوافل العلاجية أمس من إجراء الكشف الطبى على أهالى مدينة حلايب وقرية أبورماد والتى استغرقت يومين.

يذكر أن القوافل الطبية الشهرية التابعة لمبادرة حياة كريمة بدأت خلال شهر يوليو الجارى، يوم الأحد 2020/7/9 من الأسبوع الماضى، وقضت يومى الأحد والاثنين بقرية الأمل بمدينة رأس غارب.

شمال محافظة البحر الأحمر وتم توقيع الكشف الطبى على 376 مواطنًا، ومنها انتقلت إلى قرية الحمراوين التابعة لمدينة القصير لتقضى فيها يومى الثلاثاء والأربعاء الماضيين 11 و12 من الشهر الجارى، وتم توقيع الكشف الطبى على 180 مواطنًا، ومنها إلى قرية المستعمرة بالقصير وتم توقيع الكشف الطبى على 217 مواطنًا.

استكملت القوافل العلاجية أعمالها بعد ذلك بقرية أبو رماد بمدينة حلايب يومى 15 و16 يوليو، ثم فى مدينة حلايب، وتصل اليوم إلى منطقة رأس حدربة وأدلديت التابعتين للإدارة الصحية فى شلاتين، ثم تنتقل إلى مدينة مرسى علم وتحديدًا مركز صحة الأسرة هناك يومين 21 و22 يوليو، وتنتهى القوافل العلاجية من أعمالها خلال الشهر فى قرية أم الحويطات بسفاجا.

تشمل القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج، وكذلك عمل الأشعة والتحاليل مجانًا، والتحويل إلى المستشفيات إذا لزم الأمر.

كلَّف اللواء إيهاب مكاوى رئيس مدينة القصير الإدارات المعنية بالوحدة المحلية لمدينةالقصير، بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير الجارية بالشوارع المدرجة كافة ضمن خطة الرصف والإنارة، إذْ جارٍ اليوم الخميس، استمرار تركيب الإنترلوك بالجزر الجانبية والوسطى بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع هيكل بالمناطق الشمالية، واستكمال تركيب البلدورات بشارع حامد جوهر.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

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