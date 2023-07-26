أبوالغيط يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من كليات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط

أشاد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتعاون وزارة العليم العالي والبحث العلمي المصرية ورغبتها في الاستفادة من كل المبادرات والبرامج التي من شأنها تطوير التعليم العالي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج مصر ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة دكتور إسماعيل عبد الغفار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر، واعتبر أبو الغيط البرنامج إضافة مهمة إلى قائمة المشروعات التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية لتطوير ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب.

حضر الحفل دكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والكثير من الشخصيات الأكاديمية العربية والأجنبية، وشهد الاحتفال تكريم خريجي الدفعة الأولى علي مستوى الشرق الأوسط من كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في فرع العلمين الجديدة.

المتحدث الرسمي باسم الأمين العام

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أشاد بجهود رئيس الأكاديمية لتنظيم هذا البرنامج الذي يهدف إلى تطوير مراكز ريادة الأعمال والحاضنات بالجامعات الحكومية المصرية لتمكينها من بناء قدرات الشباب الجامعيين في مجال ريادة الأعمال، ولتشجيعهم على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يتيح الفرصة لاطلاع منتسبي تلك المراكز على أفضل الخبرات العربية والدولية والمساهمة في نشرها على نطاق واسع.

وأشار أبو الغيط إلى تزايد الاهتمام بشكل لافت بموضوع ريادة الأعمال، خصوصًا بعد جائحة كوفيد 19 وما تلاها من انعكاسات خطيرة على أوضاع الشركات الناشئة الصغيرة والمترئس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يشكر أبو الغيط علي جهوده في دعم الشباب العربي في كل المجالات.

ونقل المتحدث الرسمي عن الأمين العام تأكيده على الأهمية التي توليها جامعة الدول العربية لملف ريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن بعض الجهود التي تبذلها في هذا الشأن بتطلعه إلى تعميم هذه التجربة التي يثق في نجاحها إلى باقي الدول العربية.

ومن جانبه أكد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الدكتور إسماعيل عبد الغفار أن الأكاديمية تبذل كل جهودها 30 جامعة مصرية، معبرًا عن تقديره لجهود وزارة الشباب المصرية على دعم شباب رواد الأعمال.

وأكد إسماعيل أن الأكاديمية العربية حققت عدة قفزات في ترتيب الجامعات المحلية والعربية والعالمية في معيار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والخاص بجودة التعليم. قائلا : "بالتعاون مع شركائنا من منظمات دولية من كل أنحاء وطننا العربي نحتفل اليوم بتخريج الدفعة الأولى من كليات الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط".

وأوضح رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أن جامعة الدول العربية أطلقت النسخة الثانية من مسابقة "رالي العرب لريادة الأعمال والابتكار"، داعية الطلاب في مختلف الجامعات العربية للمشاركة فيها والاستفادة من مزاياها والدعم الذي تقدمه لأصحاب الأفكار المبتكرة في المنطقة العربية.

تجدر الإشارة إلى أن حفلا جاء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا مع ألينك الأهلي المصري والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

أبو الغيط يشيد بالتعليم وإسماعيل يحتفل بأول دفعة ذكاء اصطناعي بالشرق الأوسط

أبو الغيط يشيد بالتعليم وإسماعيل يحتفل بأول دفعة ذكاء اصطناعي بالشرق الأوسط

أبو الغيط يشيد بالتعليم وإسماعيل يحتفل بأول دفعة ذكاء اصطناعي بالشرق الأوسط