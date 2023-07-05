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الأربعاء 05 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

عربى وعالمى

أبو الغيط يهنئ الجزائر بعيد الاستقلال الحادي والستين

مجلس جامعة الدول
مجلس جامعة الدول العربية

هنأ أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ووزير خارجيته أحمد عطاف، بمناسبة الذكرى الحادية والستين لعيد الاستقلال والشباب الجزائري، والتي تصادف يوم 5 يوليو من كل عام.

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أبوالغيط يفتتح الجلسة الإقليمية للاستثمار في الدول العربية

وقال المستشار جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط أكد على أن هذه الذكرى عزيزة على قلب كل مواطن جزائري وعربي، لما تحمله من معانٍ عظيمة في العزة والكرامة والتضحية في سبيل نيل الاستقلال وبناء الوطن.

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وشدد على حرص الجامعة العربية على التعاون الوثيق مع الجزائر في كل ما من شأنه تحقيق طموحات الشعب الجزائري وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتطوير آليات عمله لخدمة القضايا العربية المشتركة.

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