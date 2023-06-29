أبو الغيط يدين حرق نسخة من القرآن في ستوكهولم ويحمل السلطات السويدية المسئولية

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات سماح السُلطات السويدية بإحراق نسخة من القرآن الكريم على يد متطرفين في أول أيام عيد الأضحى.

وأضاف أن مسئولية الحكومات ليست تشجيع التطرف أو التساهل مع من يروجون أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا، وإنما مواجهة هذه التوجهات بحزم، مؤكداً أن ازدراء عقائد الآخرين ليس من حرية التعبير في شيء.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط ندد كذلك بتساهل السُلطات مع هذا الفعل الشنيع، برغم ادراك الجميع لما يُسببه من تصاعد موجات الكراهية بين الشعوب وأتباع الديانات المختلفة، مُحملاً حكومة السويد المسئولية عن نتائج وتبعات هذه الواقعة النكراء.



ومن جهة أخري، استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط،، وفداً من قيادات نسائية سودانية ممثلات لعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأوساط أكاديمية ومجتمعية مقيمات في مصر، وذلك في إطار الاتصالات التي يجريها الوفد مع المنظمات الإقليمية والدولية للمطالبة بإنهاء الحرب في السودان وتأمين الحماية للمدنيين والتضامن مع النساء ومساندتهن وتقديم الدعم اللازم لهن لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يشهدها السودان.



وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن أبو الغيط تسلم بياناً من الوفد السوداني يتضمن عدداً من المطالب لتخفيف معاناة الشعب السوداني خاصة النساء والفتيات والأطفال وكبار السن والأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والمعاقين من الرجال والنساء، كما استمع إلى شرح لوضعية النساء والفتيات في السودان وتأثير الحرب الدائرة عليهن وما يتعرضن له من انتهاكات وعنف نفسي وجسدي يستدعي تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثاره النفسية والاجتماعية والصحية.



وأضاف المتحدث أن الوفد النسائي دعا جامعة الدول العربية لبذل جهودها للضغط على الأطراف المتصارعة لوقف الحرب في السودان والسماح بالمساعدات الإنسانية، وتعزيز مبدأ عدم التدخل الخارجي والتأكيد على دعم دول الجوار في رعاية اللاجئين واللاجئات السودانيين، وتكثيف مساعيها لضمان حماية النساء والأطفال بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.



وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على حرصه الدائم لمتابعة الأوضاع الصعبة التي يعيشها السودانيون جراء الحرب ولا سيما ما تعانيه المرأة السودانية من ظروف بالغة الخطورة سواء عند بقائها داخل البلاد، بكل ما يشكله ذلك من تهديد لحياتها ولأسرتها، أو عند نزوحها أو لجوئها خارج البلاد بكل ما تفرضه هذه الوضعية من ظروف إنسانية هشة.

