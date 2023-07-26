أسعار الغاز الطبيعي تواصل الارتفاع بأوروبا مع تزايد الانقطاعات في العرض

شهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) ارتفاعًا لليوم الخامس، وهي أطول سلسلة متتالية منذ أبريل، حيث شددت الانقطاعات الإمدادات العالمية بينما غطت الحرارة أجزاء من المنطقة.

أسعار الغاز الطبيعي

وتقدمت العقود الآجلة المعيارية ارتفاعًا بنسبة بلغت نحو 5.2%، اليوم الأربعاء، ما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي يتماسك بعد أن تراجعت الأسعار في النصف الأول من الشهر.

حيث أدى الطقس الحار في جنوب أوروبا إلى رفع الطلب على الغاز الطبيعي في أماكن مثل إيطاليا التي تعتمد على الغاز في توليد الطاقة.

وفي حين خرجت أوروبا من أزمة الطاقة في العام الماضي على أساس مستقر نسبيًا - حيث أصبحت مرافق تخزين الغاز الطبيعي فيها أكثر امتلاءً من المعتاد في ذلك الوقت من العام - إلا أن الاضطرابات في الإمداد والزيادات المفاجئة في الطلب لا تزال تؤثر على التقلبات.

ومن المرجح أن يراقب التجار عن كثب توقعات الطقس لشهر أغسطس لقياس الاستهلاك المستقبلي، بحسب الأسواق العربية.

وتسير مكاسب الأسعار في أوروبا جنبًا إلى جنب مع ارتفاع تكاليف الوقود في آسيا، حيث تتنافس المنطقتان على الغاز الطبيعي المسال المتاح.

ومن المقرر أن تتسبب انقطاعات عدة في الإمداد في الأسابيع المقبلة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ".

وفي الولايات المتحدة، تم إغلاق أحد خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي في كولومبيا بعد اندلاع حريق في المنطقة المجاورة، مما قلل إمدادات غاز التغذية إلى جزء محطة كوف بوينت للغاز الطبيعي المسال.

وفي النرويج، من المقرر إجراء الصيانة المخطط لها في المرافق الرئيسية الشهر المقبل، وفي روسيا، تخطط "Yamal LNG" لإغلاق محطة إنتاج واحدة للعمل لمدة 3 أسابيع في أغسطس.

ارتفعت العقود الآجلة للشهر الأمامي الهولندي، معيار الغاز الطبيعي في أوروبا، بنسبة بلغت نحو 4.0% لتصل إلى مستوى سعر 33.95 يورو لكل ميغاوات / ساعة في الساعة 9:31 صباحًا في أمستردام.

أسعار النفط تتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأمريكية:

أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات، اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية، لكن مؤشرات على تقلص الإمدادات العالمية وآمال في حفز الصين لاقتصادها حدت من الخسائر.

نزلت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل إلى مستوى 32 سنتًا، أو بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 83.32 دولار للبرميل.

وبلغت أسعار النفط لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند مستوى سعر 79.35 دولار للبرميل، منخفضًا بما يصل إلى نحو 28 سنتًا، أو بنسبة هبوط تعادل نحو 0.4%.