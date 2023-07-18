سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لديها خزان ضخم من الغاز الطبيعي (شاهد)

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إن العالم بأكمله يتجه نحو الطاقة المتجددة ومصر لديها ثروة من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح.

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الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الطاقة

وتابع “برجر” خلال لقائه مع برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد” أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع مصر في مجال الطاقة المتجددة.

وأضاف أن مصر لديها خزان ضخم الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الصيف الماضي شهد إبرام اتفاقية تسمح بزيادة تصدير الغاز من مصر إلى الاتحاد الأوروبي.

توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ السابع والعشرين

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع مصر بمناسبة مؤتمر المناخ السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ، لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاصة للمشاركة في هذا المجال.

