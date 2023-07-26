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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اليابان تتأهل لثمن نهائي كأس العالم للسيدات

منتخب اليابان للسيدات
منتخب اليابان للسيدات

نجح منتخب اليابان للسيدات في تحقيق الانتصار على نظيره الكوستاريكي بالجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، والتاهل لدور ثمن نهائي كأس العالم 2023، المقامة في استراليا ونيوزيلندا.

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اليابان للسيدات يفوز على كوستاريكا وتتأهل لثمن نهائي المونديال

خطف منتخب اليابان للسيدات البطاقة الثانية للعبور لدور ثمن النهائي بعد منتخب إسبانيا الذي حقق الانتصار في المواجهة الثانية على حساب منتنخب زامبيا.

فاز منتخب اليابان للسيدات بهدفين دون مقابل على حساب منتخب كوستاريكا، وسجل اهداف الساموراي كل من هيكارو ناوموتو في الدقيقة 25 واوبا فوجينو في الدقيقة 27 من الشوط الاول.

بتلك النتيجة ترفع سيدات اليابان رصيدها من النقاط إلى 6 نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إسبانيا بفارق الأهداف عن الماتادور.

ستكون الجولة الثالثة لـ منتخب اليابان للسيدات أمام نظيره الإسباني يوم الاثنين المقبل الموافق 31 من شهر يوليو الجاري.

ينتظر منتخب اليابان للسيدات المتأهل من المجموعة الرابعة والتي تضم كل من منتخبات انجلترا والدانمارك والصين وهايتي.

 

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