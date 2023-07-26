إعدام 68 طن أغذية لوجود تغير في خواصها الطبيعية بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٣٠ يوماً السابقة، منذ إنطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور على المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على 2910 منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، عن ضبط 434 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 45 طن و555 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 22 طن و 925 كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين.

وتم سحب 843 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير 2440 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة