المعيوف: الانسجام سيكون سببًا في الفوز بالبطولة العربية

تحدث عبدالله المعيوف حارس مرمى نادي الهلال السعودي عن حظوظ الفريق في التتويج بالبطولة العربية للاندية الأبطال، خاصة بعد التعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

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تصريحات المعيوف قبل البطولة العربية

وقال عبدالله المعيوف في تصريحات من خلال نادي الهلال: "تعد البطولة من أهدافنا، وهي تأتي بمرحلة جيّدة لنا؛ وذلك للانسجام مع المجموعة وتطبيق ما يطلبه منّا الجهاز الفني".

أشار المعيوف إلى الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة العربية للاندية، مؤكدًا أن المدرب خورخي خيسوس على دراية بجميع لاعبي الفريق، والجميع سيسعى لتحقيق ما يطلبه.

وقال عبدالله المعيوف أن كوليبالي إضافة كبيرة للفريق في الموسم المقبل، ونأمل منه تقديم المزيد خلال الموسم المقبل.

يستعد نادي الهلال لبداية البطولة العربية للاندية الأبطال، وستكون البداية من خلال مباراة أهلي طرابلس غدًا الخميس.

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