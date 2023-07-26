سيدات أسبانيا يتأهلن لثمن نهائي كأس العالم

تأهل الفريق الأول لكرة القدم لسيدات أسبانيا إلي دور الـ16 من بطولة كأس العالم للسيدات و ذلك بعد الفوز على زامبيا بخامسية نظيفة.

وفاز منتخب سيدات أسبانيا على نظيره زامبيا بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للسيدات المقامة في إستراليا و نيوزلاندا.

وبتلك النتيجة ضمن منتخب إسبانيا التأهل لدور ال16 من بطولة كأس العالم للسيدات، بعد أن حصد 6 نقاط في مبارتين متتاليتين في البطولة.

يذكر

سيطرت أزمات التمرد داخل المنتخب الإسباني للسيدات، على مدار عام كامل وهو ماتسبب في رفض اللاعبات لخوض المباريات مع المدير الفني اعتراضًا على طريقته وتعامله معهن بالإضافة إلى امتناعهن عن التدريبات أيضًا حيث تطلب الأمر تدخل من الاتحادات الدولية للعبة لحل تلك الأزمة.

واستمر خورخي فيلدا المدير الفني لمنتخب سيدات إسبانيا، في منصبه ولم يستجب الاتحاد الإسباني لمطالب اللاعبات وتراجعوا عن تمردهن وبالفعل عادوا وتم ضمهن لقائمة المونديال ماعدا 3 لاعبات رفضن الاعتذار لمدربهن وتم استبعادهن رسميًا.