حبس عاطل نصب على المواطنين فى الزاوية الحمراء

قررت نيابة الزاوية الحمراء، اليوم الأربعاء، حبس عاطل متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى بيع هواتف محمولة عبر الفيس بوك في الزاوية الحمراء، ٤ أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة بتعرضه لواقعة نصب والاستيلاء منه على مبلغ مالي حوله لإحدى المحافظ الإلكترونية لأحد الأشخاص يدير صفحة إلكترونية بزعم بيع هاتف محمول له دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أنَّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، إذ يمارس نشاطًا إجراميًا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين وخاصةً راغبي شراء الهواتف المحمولة من خلال إنشاء حسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأسماء منتحلة والإعلان عن بيع الهواتف المحمولة، وعقب الإيقاع بالمجني عليهم يقنعهم بتحويل جزء من المبلغ المالي المتفق عليه كمقدم على محافظ مالية إلكترونية يقوم باستخدامها وعدم الوفاء بذلك.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهداف المذكور وضبطه وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.