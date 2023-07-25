امر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الأزبكية، بتجديد حبس سيدة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين وتزوير الشهادات المعتمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تجديد حبس المتهمة بتزوير الشهادات المعتمدة بالقاهرة

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام (إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) بإدارة كيان "غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة واتخاذه وكراً لممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات معتمدة بصفة مستشار فى مجالات مختلفة لتمكنه من الالتحاق للعمل بالشركات والمؤسسات الكبرى داخل وخارج البلاد على خلاف الحقيقة، والترويج لنشاطها من خلال إنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي نظير تقاضيها مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها بمحل سكنها، وبتفتيش مقر الكيان المُشار إليه تم ضبط "عدد من الشهادات والكارنيهات مُعدة للاستخدام منسوب صدورها للعديد من الجهات – 2 أكلاشيه – جهاز لاب توب – هاتف محمول).

وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه، وقيامها بالاتفاق مع (مدير مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة " له معلومات جنائية") بطباعة وإعداد الكارنيهات والشهادات المُزمع صدورها، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر المطبعة المُشار إليها وبحوزته (عدد من الشهادات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لعدة جهات – هاتف محمول.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي وقيامه بطباعة الكارنيهات المضبوطة بالمطبعة محل عمله وطباعة الشهادات بمطبعة أخرى كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، أمكن ضبط مديرها وبحوزته (عدد من الشهادات منسوب صدورها للعديد من الجهات – "جهاز حاسب آلى – هاتف محمول" ).

كما كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيسبوك" يتضمن قيام قائد سيارة محملة بحمولة زائدة والسير برعونة بالقاهرة.

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية تداول منشور عبر إحدى صفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل شحنة زائدة وتعريض المواطنين للخطر حال سيره بدائرة قسم شرطة المقطم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد السيارة والتوصل إلى قائدها (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين عدم حمله "رخصة قيادة" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.