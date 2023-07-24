الأصباغ الوطنية تستكمل شراء الأسهم المتبقية من "باكين"

استكملت شركة الأصباغ الوطنية القابضة تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية - باكين.

تنفيذ عرض الشراء الإجباري على أسهم باكين

وقالت البورصة، إن جلسة اليوم الاثنين شهدت استكمال تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من الأصباغ المحدودة على أسهم باكين لعدد 231.554 سهم بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 9,215 مليون جنيه.

وكانت شركة الأصباغ الوطنية المحدودة نفذت في مايو الماضي، استحوذت على 19,358 مليون سهم بنسبة 80.66% من أسهم رأسمال باكين بسعر 39.80 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 770.456 مليون جنيه.