أشرف صبحي: الشباب المصري أتقن لغة البرمجة للالتحاق بوظائف المستقبل

خلال اطلاق برنامج مصر لزيادة الأعمال

اشاد أشرف صبحي، بدور مجلس وزراء شباب العرب في تنمية الشباب، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولي اهتمام خاص بتطوير وتنمية الشباب من خلال التعليم الدائم وصولا الي التمكين وذلك باستخدام كافة وسائل التطور التكنولوجي والتي تعد لغة العصر، هذا بالإضافة إلي الاهتمام بريادة الأعمال لتوفير وظائف المستقبل.

جاء ذلك خلال حفل إطلاق برنامج مصر ريادة الأعمال والحاضنات الجامعية والحاضنات الجامعية، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة دكتور اسماعيل عبد الغفار بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمصر.

وقال صبحي إن مصطلح ريادة الأعمال اصبح الآن لغة شعبية وذلك بعد أن انتشرت هذه الفكرة مؤخرا بين الطلاب ، وأن الشباب المصري أصبح يتقن لغة البرمجة بشكل كبير ، وذلك في محاولة الدخول والاحتكاك بكافة المستويات العالمية ، فهناك شركات تقوم بها مصر علي مستوي العالم في المجال الاكادسمي ، وأن مصر احتضنت أول مبادرة ريادة أعمال بالشرق الأوسط