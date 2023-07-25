تجديد حبس المتهم بأنهاء حياة زوجته بسبب خلافات

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية اليوم تجديد حبس المتهم بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما وطلبها للطلاق منه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الزوج المتهم عمره 33 عاما، عامل بإحدى الشركات، والمجنى عليها ربة منزل دبت بينهما الخلافات بعد زواج دام 8 سنوات، ولديهما 5 أطفال، أكبرهم 6 سنوات وأصغرهم رضيع عمره 6 أشهر، وتدخلت أسرتاهما للتوفيق بينهما إلا أنهما فشلا في الصلح، وعندما طلبت منه الطلاق قرر أن ينهى حياتها فانهال عليها ضربا بـ شومة فلقيت مصرعها.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على ربة منزل جثة هامدة في مسكنها بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبفحص الجثة تبين وجود عدة إصابات بها إثر الاعتداء عليها بعصا خشبية “شومة”.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها وأن لديه معلومات جنائية وألقى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأشار المتهم إلى تخلصه من الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة بإلقائها بالطريق العام وتحرر محضر بالواقعة.