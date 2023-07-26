أخر تحديثات أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

شهدت أسعار الذهب في منتصف تعاملات، اليوم الأربعاء 26 يوليو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، استقراراً نسبياً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، عند سعر 2160 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب فى مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2160 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2463 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2268 جنيهًا.

سجل متوسط سعرعيار "18" نحو 1851 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1440 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" مستوى 1234 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" مستويات 926 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 17280 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 7459 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب تصعد مع ترقب المتعاملين لقرار "الفيدرالي" بشأن الفائدة

أسعار الذهب

ارتفع أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، لكن تحركاته ظلت داخل نطاق ضيق، إذ أحجم المتعاملون عن الرهانات الكبيرة قبيل قرار السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) في وقت لاحق من اليوم.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بما يصل الى نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 1969.51 دولار للأونصة .

وزادت ايضاً أسعار الذهب للعقود الأميركية الآجلة بنسبة بلغت نحو 0.4% ليصل إلى مستوى سعر 1971 دولاراً.

ويعتبر الذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة، لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يُدر عائداً.

المعادن النفيسة الأخرى:

أسعار الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الفضة التي سجلت عند مستوى سعر 24.68 دولار للأونصة.

وارتفع أسعار البلاتين بنسبة بلغت نحو 0.3% ليصل إلى مستوى سعر 967.58 دولار.

فى حين شهدت أسعار البلاديوم انخفاضاً بنسبة بلغت نحو 0.2% ليصل إلى مستوى سعر 1281.70 دولار.