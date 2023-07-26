أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 - 7- 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، على الرغم من صدور بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معنويات وإيجابية المواطنين تجاه النشاط الاقتصادي، ما يعزز موقف الفيدرالي الأمريكي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب استقرت ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2150 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية أمس بقيمة 5 دولارات لتسجل مستوى 1960 دولارًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل مستوى 2457 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 18 سجل مستوى 1843 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 14 سجل مستوى 1434 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل مستوى 17200 جنيه.

وصدرت في وقت لاحق اليوم بيانات ثقة المستهلك الأمريكي، والتي أظهرت ارتفاع معنويات وإيجابية المواطنين تجاه النشاط الاقتصادي، لتمنح الفيدرالي الأمريكي مزيدًا من القوة تجاه تشديد السياسة النقدية الفترة المقبلة.

وكشفت بيانات مؤشر ثقة المستهلك CB (يوليو) عن تسجيل 117.0 نقطة مقابل توقعات بتسجيل مستويات 111.8 نقطة، بينما عُدلت القراءة السابقة في فبراير وتم رفعها إلى 110.1 نقطة بعدما كانت 109.7 نقطة.

وتأتي هذه البيانات وسط ترقب الأسواق لنتائج اجتماع الفيدرالي الأمريكي، لتحديد مصير أسعار الفائدة.