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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مراسم تشييع المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي| فيديو

تشييع جثمان المسؤول
تشييع جثمان المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي

شييع جثمان المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي، الذي قتل في هجوم بـتعز اليمنية، بمسقط رأسه في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن وصل أمس جثمانة مغطى بعلم برنامج الغذاء العالمي ، قادما من عدن على طائرة تابعة للأمم المتحدة . 

 

وحضرت اسرته مراسم تشييع الجثمان، وموظفين من الأمم المتحدة ، جاؤوا من الدول المجاورة ، لحضور مراسم دفنه وتشييعه، وهناك تواجد للسفير اليمني الدكتور جلال ابراهيم. 

مراسم تشييع جثمان المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي

واغتيل مؤيد حميدي، في مدينة التربة التابعة  لمحافظة تعز ، وكان وصل إلى المدينة قبل عشرة ايام من مقتله ، لمباشرة عمله ، ووقع الاغتيال وهو خارح من المطعم وقت الغداء ، عبر ستة رصاصات اخترقت انحاء جسمه. 

 

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية. 

 

شاهد الفيديو.. 

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