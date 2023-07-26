مراسم تشييع المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي| فيديو

شييع جثمان المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي، الذي قتل في هجوم بـتعز اليمنية، بمسقط رأسه في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن وصل أمس جثمانة مغطى بعلم برنامج الغذاء العالمي ، قادما من عدن على طائرة تابعة للأمم المتحدة .

وحضرت اسرته مراسم تشييع الجثمان، وموظفين من الأمم المتحدة ، جاؤوا من الدول المجاورة ، لحضور مراسم دفنه وتشييعه، وهناك تواجد للسفير اليمني الدكتور جلال ابراهيم.

مراسم تشييع جثمان المسؤول الأممي الأردني مؤيد الحميدي

واغتيل مؤيد حميدي، في مدينة التربة التابعة لمحافظة تعز ، وكان وصل إلى المدينة قبل عشرة ايام من مقتله ، لمباشرة عمله ، ووقع الاغتيال وهو خارح من المطعم وقت الغداء ، عبر ستة رصاصات اخترقت انحاء جسمه.

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية.

شاهد الفيديو..