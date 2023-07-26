تحصين5200 رأس ماشية فى القوافل العلاجية ببنى سويف 

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في القوافل البيطرية التنموية العلاجية والإرشادية،ذ ضمن برنامج الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية لدى صغار الفلاحين، والتي يتم تنفيذها بالتعاون مع الطب البيطري ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية بالهرم، خلال الفترة من 22 إلى 27 يوليو الجاري، وتستهدف إجراء مسح تناسلي شامل وتقديم الخدمات البيطرية المتطورة المجانية وعلاج جميع الحيوانات.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدته مديرية الطب البيطري بشأن سير العمل في البرنامج وتضمن الإشارة إلى أنه تم الكشف وتقديم العلاج والخدمات البيطرية لأكثر من 5200 رأس ماشية شملت إجراء اختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي وسونار لعدد 682 رأس الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لــ 1934،وعلاج الطفيليات والتجريع لــ1557 حالة،وإجراء 26عملية بجانب تحصين 1314 حيوان ، وذلك على مدار 5 أيام منذ انطلاق الحملة يوم السبت الماضي

وأضاف الدكتور أحمد عبد العليم الجبالي مدير عام الطب البيطري، أن البرنامج تضمن تنظيم 6 قوافل على مدار الأسبوع الجاري بدأت السبت الماضي بالقافلة الأولى في مركز الواسطى والقافلة الثانية باهناسيا والثالثة بدلاص ناصر،والقافلة الرابعة بكفرمنصور مركز ببا، والخامسة بابشنا وتختتم غدا بالقافلة السادسة بقرية بشريف باشا مركز بني سويف

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