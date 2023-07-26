العراق يرحب بقرار تشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات

أعلنت الخارجية العراقية ، عن ترحيبها بقرار الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مُواجِهة خطاب الكراهيَّة.والذي تم التصويت عليه بالإجماع خلال اجتماع الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

ضرورة مُكافحة كافة أشكال التمييز وكراهيَّة الأجانب

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على ضرورة مُكافحة كافة أشكال التمييز وكراهيَّة الأجانب وخطاب الكراهية"، داعية "جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جُهُودها للتصديّ لهذه الظاهرة بما يتماشى مع القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

وأضافت، أن الإساءة لأي من مظاهر المعتقدات والأديان وازدرائها يمكن أنَّ يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة، تنتهي لاحقاً للتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهيَّة وربما إلى العنف.