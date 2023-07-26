الأربعاء 26 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

العراق يرحب بقرار تشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية

أعلنت الخارجية العراقية ، عن ترحيبها بقرار الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة القاضي بتشجيع الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مُواجِهة خطاب الكراهيَّة.والذي تم التصويت عليه بالإجماع خلال اجتماع الجمعيَّة العامّة للأمم المُتحِدة.

txt

العراق: ملتزمون بمعاهدة فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية بالبلاد

txt

العراق يدعو الحكومات الغربية لإيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية

 

ضرورة مُكافحة كافة أشكال التمييز وكراهيَّة الأجانب 

وأكدت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، على ضرورة مُكافحة كافة أشكال التمييز وكراهيَّة الأجانب وخطاب الكراهية"، داعية "جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما في ذلك الدول، إلى زيادة جُهُودها للتصديّ لهذه الظاهرة بما يتماشى مع القانون الدوليّ لحقوق الإنسان.

وأضافت، أن الإساءة لأي من مظاهر المعتقدات والأديان وازدرائها يمكن أنَّ يفضي إلى الاستقطاب في المجتمعات ويسبب توترات بالغة، تنتهي لاحقاً للتعبير عن الاحتقار وإثارة الغضب والفتن بين الناس وتحويل الاختلاف في المفاهيم إلى كراهيَّة وربما إلى العنف.

مواد متعلقة

الخارجية العراقية تتوعد مرتكبي حادث اقتحام السفارة السويدية (شاهد)

الخارجية العراقية تطالب السويد بتسليمها حارق القرآن

مناجم الذهب.. كلمة السر فى الصراع السودانى

مصر تنجح فى التنفيذ.. والموازنة الأمريكية تتعثر

أكثر من تريليون جنيه حجم الاستثمارات فى موازنة "2023 - 2024"

تفاصيل المؤتمر الصحفى لرئيس الوزراء وحوافز جديدة للمستثمرين

خادم الحرمين الشريفين يدعو الرئيس العراقي لحضور القمة العربية

الكبار يتنافسون فى مهرجان كان السينمائى بنسخته 76
الجريدة الورقية