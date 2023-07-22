العراق: ملتزمون بمعاهدة فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية بالبلاد

أعلن اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم السبت، عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، فيما أكد أن الحكومة والقوات المسلحة ملتزمتان بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وقال اللواء رسول، إن واجب القوات الأمنية بتوجيه من القائد العام القوات المسلحة محمد شياع السوداني، تأمين وحماية كل البعثات الدبلوماسية، مؤكدًا أن القوات العراقية المسلحة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية جميع البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق، تماشيًا مع معاهدة فيينا التي يلتزم العراق فيها كحكومة وقوات مسلحة.

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وأضاف أن القوات العراقية موجودة وملتزمة ضمن القانون والدستور العراقي بحماية كل الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية التي توجد على الأراضي العراقية.

وتابع: ‏حرية التعبير عن الرأي حرية طبيعية وفق الدستور العراقي، ونحن نحترم حرية التعبير ضمن الإطار القانوني، وهذا ما تؤكد عليه القيادة العسكرية والحكومة العراقية، ‏لكن لن نسمح بالتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة وكذلك البعثات الدبلوماسية.

العراق يدعو الحكومات الغربية لإيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية





دعت الرئاسة العراقية، اليوم السبت، المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها، وأدانت الاعتداءات الآثمة على القرآن الكريم واستفزاز مشاعر المسلمين، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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التحذير من مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات حاقدة

كما دعت الرئاسة العراقية، في بيان، العراقيين والقوى السياسية والفعاليات الدينية والاجتماعية إلى الحذر وعدم الانجرار إلى مخطط الفتنة الذي تنفذه شخصيات حاقدة تعيش في الدول الغربية، وتستغل قوانينها لتنفيذ مآربها المشبوهة ضد العراق والعراقيين.

وأشار البيان إلى أن تسلسل الأحداث يشير إلى وجود قصدية تهدف لاستفزاز العراقيين وإظهار البلاد كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية، وتدفع نحو إجراءات دبلوماسية سيتضرر منها العراقيون في داخل البلاد وخارجها، ممن دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء إلى بلدان تشهد اليوم أعمالًا استفزازية.

من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم

وأوضح البيان أنه من حق المواطنين والقوى السياسية في العراق التعبير عن غضبهم واستنكارهم لأي اعتداء أو تجاوز على معتقداتهم، شرط ألا يتسبب ذلك بضرر للدولة والشعب أو يحرم المواطنين في الخارج من الخدمات الدبلوماسية ومن التواصل مع وطنهم الأم.

وكرر البيان دعوته جميع العراقيين إلى تفويت الفرصة على المغرضين والانتهازيين الذين يفتعلون الأزمات في الخارج ممن يريدون تشويه صورة العراق الآمن المستقر والإضرار بسمعته الدولية وحرمانه من التعاون مع الدول الأخرى، والتزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم.



